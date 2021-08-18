Son dakika haber! Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Biden ile Afganistan'daki durumu görüştü
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Son dakika haber! Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Biden ile Afganistan'daki durumu görüştü

Son dakika haber! Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Biden ile Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel, ABD Başkanı Biden ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Merkel, görüşmede, Almanya'yı destekleyen mümkün olduğunca çok sayıda Afgan vatandaşının ülkeden ayrılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Merkel ve Biden, Kabil Havalimanı'nda Alman ordusu ve Amerikan güvenlik güçleri arasında dahil olmak üzere iş birliğinin daha yakın bir şekilde sürdürülmesini kararlaştırdı.

İki lider, korunmaya ihtiyaç duyan mümkün olduğu kadar çok sayıda insanın ülkeden ayrılmasının sağlanması konusunda hemfikir kaldı.

Merkel, Özbekistan, Pakistan ve Katar lideriyle de görüştü

Merkel, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şansölye, Almanya'nın tahliye uçuşlarına lojistik destek vermesinden dolayı Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Başbakan Merkel dün akşam da Pakistan Başbakanı İmran Han ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Merkel, tüm telefon görüşmelerinde Taliban'a şiddetten vazgeçmesi, insan haklarına saygı duyması ve Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş hakkı tanıması çağrısını yineledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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