Son dakika haber: Alman otomotiv sektöründe durum iyileşiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Alman otomotiv sektöründe durum iyileşiyor

01.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:20
Son dakika haber: Alman otomotiv sektöründe durum iyileşiyor

Son dakika haberi: Almanya'da otomotiv sektörünün iş durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen şubatta iyileşti.

Almanya'da otomotiv sektörünün iş durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen şubatta iyileşti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ocakta eksi 7,7 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, şubatta 5,4 puan artarak eksi 2,3 puana yükseldi.

Ülkede otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi de 15,1 puandan 37 puana çıktı.

Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomobil üreticileri ve tedarikçileri, ekimde mevcut iş durumlarını bir önceki aya göre daha iyi değerlendirdiler. Aynı zamanda, yöneticiler önümüzdeki aylara ilişkin belirgin şekilde daha iyimserler." ifadesine yer verildi.

Alman şirketlerinin üretimlerini artırmayı planladığı belirtilen açıklamada, "Otomobil üreticileri ihracatlarının artmasını bekliyorlar. Ancak, şirketlerin işlerini yürütmek için daha az çalışana ihtiyacı olacak. İstihdam planları iş kayıplarını gösteriyor." denildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şu anda, otomobil üreticileri hala kışın ortasında sıkışmış durumda. Ancak baharı dört gözle bekliyorlar. Uluslararası pazarlara bakış sektörü mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Ifo'ya göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i Kovid-19'un en fazla etkilediği ülkeler içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihracat ediliyor. Çin de son yıllarda İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Tarkan Cem Yılmaz Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Ünal Karaman Osman Özköylü Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Alman otomotiv sektöründe durum iyileşiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 11:41:07. #1.14#
title