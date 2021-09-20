Son dakika haber: Alman hükümetinden, grevdeki aktivistlere sağlıklarını riske atmama çağrısı - Haberler
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Son dakika haber: Alman hükümetinden, grevdeki aktivistlere sağlıklarını riske atmama çağrısı

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Alman hükümetinden, grevdeki aktivistlere sağlıklarını riske atmama çağrısı

Son dakika habere göre Almanya'da hükümet, Başbakanlık binası önünde açlık grevi yapan bir grup genç iklim aktivistine, sağlıklarını tehlikeye atmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Almanya'da hükümet, Başbakanlık binası önünde açlık grevi yapan bir grup genç iklim aktivistine, sağlıklarını tehlikeye atmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Eylemcilerden bazıları, Başbakan Angela Merkel'in yerini alacak önde gelen üç adayın perşembe akşamına kadar kendileriyle görüşmeyi kabul etmemesi halinde sıvı tüketmeyi de bırakacaklarını açıkladı.

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, sıvı tüketmeme tehdidi ve açlık grevi gibi sağlığı tehlikeye atan eylemlerin, gençler hakkında endişeye neden olduğunu söyledi.

Açlık grevindeki genç iklim aktivistlerine, sağlıklarını tehlikeye atmama çağrısı yapan Seibert, hükümetin, iklim değişikliğini "zamanımızın temel sorunu" olarak gördüğünü söyledi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de dahil binlerce genç aktivistin, 26 Eylül'de yapılacak seçimlerden iki gün önce, Berlin'de yapılacak iklim protestosuna katılması bekleniyor.

30 Ağustos'ta başlayan açlık grevi boyunca çok sayıda aktivist tıbbi tedavi gördü.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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