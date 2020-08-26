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Son dakika haber! Allianz'dan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda yüzde 25 indirimli yaz kampanyası

Gelen son dakika haberlerine göre Allianz Türkiye, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda hayata geçirdiği yaz kampanyası kapsamında 30 Eylül tarihine kadar ilk defa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) alacak müşterilerine yüzde 25 indirim fırsatı sunacak.

Son dakika haber! Allianz'dan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda yüzde 25 indirimli yaz kampanyası
26.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:43

Allianz Türkiye, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda hayata geçirdiği yaz kampanyası kapsamında 30 Eylül tarihine kadar ilk defa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) alacak müşterilerine yüzde 25 indirim fırsatı sunacak.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, şirket, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda hayata geçirdiği yaz kampanyası ile müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine göre ürünlerini şekillendiren ve güçlü kurum ağı ile Türkiye'nin her yerinde sağlık sigortası hizmeti sunmayı amaç edinen Allianz, tüm salgın hastalıkları da kapsam altına aldığı Bireysel TSS ürünüyle özel sağlık sigortası konforunu maliyet avantajıyla sunmayı vadediyor.

Hem SGK ile anlaşması bulunan kurumlarda hem de SGK ile parçalı anlaşması olan A plus hastanelerde de geçerli olan TSS poliçesi "Sadece Yatarak Tedavi", "Yatarak Tedavi ile birlikte Ayakta Tedavi" ya da "Yatarak Tedavi ile birlikte hem Ayakta Tedavi hem de Doğum Paketi" şeklinde çeşitlendirilebiliyor.

Allianz'ın TSS sahibi müşterileri, konusunda deneyimli hemşire ve doktorlardan oluşan kadroya sahip Dr. Allianz Sağlık Danışma Hattı'ndan 7 gün 24 saat ücretsiz olarak sesli, görüntülü ya da yazılı hizmet alabiliyor.

Koronavirüs dönemine özel olarak başlatılan uygulama ile Allianz'ın anlaşmalı uzman muayenehane hekimleri, randevu alan sigortalılara, kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, dermatoloji, ortopedi ve kardiyoloji branşlarında görüntülü ve ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

"TSS sahibi sigortalı sayısının, bu yıl sonunda 2 milyon kişiye ulaşacağını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemine özel olarak, sağlık sigortası sahibi sigortalı sayısında pek bir düşüşün yaşanmadığını ifade etti.

Özdemir, Kovid-19 sürecinde, toplumda sağlık bilinci ve sağlık sigortası ile ilgili farkındalığın arttığını, sigortacılık hizmetlerinin önemin de yine toplum tarafından anlaşıldığını belirterek, "0-64 yaş aralığında olup sağlığını güvence altına almak isteyen bireyler, içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda TSS ile sigorta yolculuğuna başlayabilsinler diye bu maliyet avantajını onlara sunmaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 1,4 milyona ulaşan sektördeki TSS sahibi sigortalı sayısının, bu yıl sonunda 2 milyon kişiye ulaşacağını beklediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Özellikle Anadolu illerimizde sigortasız müşterilere sağlık güvencesi sağlama hızında yakaladığımız artış devam ediyor. Allianz Türkiye'nin de 1,5 milyon sağlık sigortalısının yaklaşık yüzde 35'inin TSS sahipliği bulunuyor. Bizlere sağlığını, geleceğini ve varlıklarını emanet eden sigortalılarımız, onları çok daha iyi tanımamızı ve her an yanlarında olmamızı bekliyor. TSS ürünümüzde hayata geçirdiğimiz ve salgın hastalıkları da kapsam altına aldığımız yüzde 25 indirim fırsatı ile daha fazla kişinin yanında olmayı hedefliyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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