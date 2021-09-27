Son dakika haber: Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haber: Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün orta refüj üzerinden karşı yöne geçerek otomobille çarpıştığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün orta refüj üzerinden karşı yöne geçerek otomobille çarpıştığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki 16 EDB 70 plakalı otomobil, hız sebebiyle kontrolden çıktı. Kavşakta duramayan otomobil, orta refüje çıktıktan sonra, karşı yönden gelen Ö.G.idaresindeki 16 Y 3073 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, E.D. idaresindeki otomobil ağır hasar aldı.

Kaza sonrası trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.D.'nin 160 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL ceza kesildi. Kaza anı ise başka bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamerada, otomobilin hızla ilerleyip orta refüj üzerinden geçerek kaza yaptığı görüldü.

Son dakika haber: Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı

Son dakika haber: Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı

Son dakika haber: Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı

Son dakika haber: Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı

Son dakika haber: Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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