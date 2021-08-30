Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu
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Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu

Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 tekerlekli motosikletiyle seyir halinde olan alkollü şahıs, yolun bozuk tarafına girince düşerek hastanelik oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 tekerlekli motosikletiyle seyir halinde olan alkollü şahıs, yolun bozuk tarafına girince düşerek hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ç. isimli alkollü vatandaş, cadde üzerinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken, yolun bozuk kısmına girdi. Daha sonra dengesini kaybeden vatandaş, motosikletinden düşerek başını kaldırıma vurdu. Alkollü sürücünün düşerek yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ekipler, alkollü şahsı hastaneye götürebilmek için dakikalarca dil döktü. Alkollü şahsın ayakta durmakta güçlük çekmesi ise dikkat çekti. Ardından ambulansa alınan Zeki Ç. tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, 3 tekerlekli motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu
Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu
Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu
Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu
Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu
Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu
Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu
Son dakika haber! Alkollü sürücü bozuk yola girdi, hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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