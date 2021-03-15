Son dakika haberleri | Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, yanındaki 2 kişiyle birlikte kısıtlamaya uymamaktan ceza yedi
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Son dakika haberleri | Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, yanındaki 2 kişiyle birlikte kısıtlamaya uymamaktan ceza yedi

15.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:28

Son dakika haberi: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, iddiaya göre yan koltuğunda oturan yolcunun el frenini çekmesi neticesinde takla attı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, iddiaya göre yan koltuğunda oturan yolcunun el frenini çekmesi neticesinde takla attı. 2 kişinin yaralandığı kazada sürücü alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, yanındaki yaralanan kadınlar da kısıtlamaya uymamaktan ceza yedi.

Kaza, Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.B. idaresindeki 41 K 7027 plakalı Proton marka otomobil, yolculardan birinin el frenini çekmesi neticesinde takla attı. Otomobilin takla atması sonrasında araçta yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Sürücü ise olay yerinde yapılan alkol muayenesinde 61 promil alkollü çıktı.

Araçta bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, sürücüye ise hem alkollü araç kullanmaktan hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Alkollü sürücü O.B., "Yanımdaki kişi el frenini çekince direksiyon hakimiyetini kaybettim, araçta 3 kişi vardı. Ben yara almadım, yanımdakiler sadece şoka girdiler" dedi. - SAKARYA

Son dakika haberleri | Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, yanındaki 2 kişiyle birlikte kısıtlamaya uymamaktan ceza yedi
Son dakika haberleri | Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, yanındaki 2 kişiyle birlikte kısıtlamaya uymamaktan ceza yedi
Son dakika haberleri | Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, yanındaki 2 kişiyle birlikte kısıtlamaya uymamaktan ceza yedi
Son dakika haberleri | Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, yanındaki 2 kişiyle birlikte kısıtlamaya uymamaktan ceza yedi
Son dakika haberleri | Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, yanındaki 2 kişiyle birlikte kısıtlamaya uymamaktan ceza yedi
Son dakika haberleri | Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, yanındaki 2 kişiyle birlikte kısıtlamaya uymamaktan ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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