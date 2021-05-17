Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi görüştü
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Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi görüştü

Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı, görüşmede iki liderin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son olaylar hakkında bilgi veren Aliyev, halihazırda sınırların belirlenmesi sürecinin devam ettiğini ve Ermenistan tarafının bu sürece eşdeğer olmayan tepki gösterdiğini söyledi.

Ermenistan'ın bu konuda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne başvurmasının konuyu uluslararası alana taşıma girişiminden başka bir şey olmadığını ve bunun tamamen asılsız olduğunu kaydeden Aliyev, sınırda herhangi bir çatışma yaşanmadığını, durumun istikrarlı olduğunu ve müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi görüştü - Haberler
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