Son dakika haber! Aliyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz"
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Son dakika haber! Aliyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz"

10.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:34
Son dakika haber! Aliyev:

Son dakika haberlerine göre Aliyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz"

Aliyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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