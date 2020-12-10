Son dakika haber! Aliyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz"
10.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:34
Son dakika haberlerine göre Aliyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz"
Aliyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay