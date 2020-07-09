Son dakika haber... Alıç kelebekleri Ovacık'a renk katıyor Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, rengarenk çiçekler arasında uçuşan beyaz ve çizgili kanatlara sahip alıç kelebekleri, doğaya ayrı güzellik katıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, rengarenk çiçekler arasında uçuşan beyaz ve çizgili kanatlara sahip alıç kelebekleri, doğaya ayrı güzellik katıyor.

İklim özellikleri, zengin florası ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Ovacık ilçesi, birçok bitki çeşidinin bir arada bulunduğu doğasında, yüzlerce kelebek türünü de barındırıyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen ilçede, mayıs ve eylül ayları arasında çok sayıda kelebek, çiçekler arasında uçuşarak göz alıcı güzelliklerini sergiliyor.

Bilimsel adı "pieridae" olan alıç kelebekleri de beyaz ve siyah çizgili kanatlarıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Çiçeklerin yoğun olduğu yerleşim yerleri yakınlarında ya da su kenarlarında dolaşan bu kelebekler, 500 ile 2 bin rakımları arasında bulunan çalılık arazilerde ve meyve bahçelerinde ya da sulak alanların yaygın olduğu alanlarda görülüyor.

Kaynak: AA