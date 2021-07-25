Son dakika haberi | ALİBEYKÖY BARAJI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ SONRASI YETKİLER SUDAN NUMUNE ALDI
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Son dakika haberi | ALİBEYKÖY BARAJI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ SONRASI YETKİLER SUDAN NUMUNE ALDI

Son dakika haberi | ALİBEYKÖY BARAJI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ SONRASI YETKİLER SUDAN NUMUNE ALDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İSTANBUL'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balığın kıyıya vurmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerine neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla sudan numune aldı.

İSTANBUL'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balığın kıyıya vurmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerine neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla sudan numune aldı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Neden öldükleri bilinmeyen balık ölümlerinin ardından, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri yetkilileri bölgeye gelerek, balıkların kıyıya vurduğu noktada sudan numune aldı. Barajdan su numunesi ve ölmüş balıkları alan ekipler, balık ölümlerini belirlemek ve inceleme yapmak üzere örnekleri laboratuvara götürdü.

Son dakika haberi | ALİBEYKÖY BARAJI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ SONRASI YETKİLER SUDAN NUMUNE ALDI
Son dakika haberi | ALİBEYKÖY BARAJI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ SONRASI YETKİLER SUDAN NUMUNE ALDI
Son dakika haberi | ALİBEYKÖY BARAJI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ SONRASI YETKİLER SUDAN NUMUNE ALDI
Son dakika haberi | ALİBEYKÖY BARAJI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ SONRASI YETKİLER SUDAN NUMUNE ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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