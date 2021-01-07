Son dakika haber: Aliağa Petkimspor, Okben Ulubay'ı transfer etti
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Son dakika haber: Aliağa Petkimspor, Okben Ulubay'ı transfer etti

07.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:36
Son dakika haber: Aliağa Petkimspor, Okben Ulubay'ı transfer etti

Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Sırbistan temsilcisi KK FMP'den Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Sırbistan temsilcisi KK FMP'den Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti.

Petkimspor'dan yapılan açıklamada, KK FMP forması ile ABA Ligi'nde mücadele eden 1996 doğumlu kısa forvet Okben Ulubay'ın sezonun geri kalan kısmında Aliağa Petkimspor'da forma giyeceği bildirildi.

Okben Ulubay, Türkiye'de daha önce Anadolu Efes, Pertevniyal, Yeşilgiresun Belediyespor ve Darüşşafaka formaları giymişti.

Öte yandan Aliağa Petkimspor kadrosunda yer alan Hakan Yapar'la yolların ayrıldığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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