Son dakika haber... Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Peyton Aldridge'yi transfer etti
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Son dakika haber... Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Peyton Aldridge'yi transfer etti

Son dakika haber... Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Peyton Aldridge'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

Son dakika haber... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 26 yaşındaki ABD'li oyuncu Peyton Aldridge'yi kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 26 yaşındaki ABD'li oyuncu Peyton Aldridge'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferi duyuruldu.

Açıklamada, "Aramıza hoş geldin Peyton Aldridge. Geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması ile ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 1995 doğumlu Peyton Aldridge, yeni sezonda mücadelemiz için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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