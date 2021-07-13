Son dakika haber! Aliağa'da gemi söküm bölgesinde iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Aliağa ilçesinde gemi söküm bölgesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sökülmesi sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde gemi söküm bölgesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sökülmesi sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki gemi söküm bölgesinde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren Metaş A.Ş.'ye ait tersanede iddiaya göre yolcu gemisinin sökümü sırasında meydana gelen patlamanın ardından kısa süreli yangın çıktı. Olay sırasında çalışan işçilerden Yılmaz Demir (55) ile Oğuz Taşkın alevler arasında kaldı. İşcilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda işçilerden Yılmaz Demir'in yaşamını yitirdiği, Taşkın'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Oğuz Taşkın, ambulansla önce Aliağa Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Taşkın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Yılmaz Demir'in cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi'nde yapılan savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkili firma olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Firma tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 16: 00 sularında, firmamız bünyesindeki gemi söküm tesislerinde yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Sökülmek üzere tesisimizde bulunan gemide henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple gerçekleşen patlama neticesinde bir işçi hayatını kaybederken bir işçimiz de yaralanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili teknik ve adli inceleme devam ederken, firmamız yetkili makamlarla tam işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Elim olayda hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve metanet, yaralı işçimiz için de acil şifalar dilerken; bizleri derinden yaralayan bu elim kazada hayatını kaybeden ve yaralanan işçi kardeşlerimizin ailelerinin her aşamada yanında olduğumuzu bildiririz. Kazayla ilgili gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklama kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık