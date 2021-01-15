Son dakika haber | Aleyna'yı öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Kheyrian'ın cenazesi İran'a gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Aleyna'yı öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Kheyrian'ın cenazesi İran'a gönderildi

15.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:28
Son dakika haber | Aleyna'yı öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Kheyrian'ın cenazesi İran'a gönderildi

Son dakika haberine göre DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni (22) boğazını sıkarak öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden İran uyruklu Shayan Kheyrian'ın (25) cenazesi ülkesine gönderildi.

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni (22) boğazını sıkarak öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden İran uyruklu Shayan Kheyrian'ın (25) cenazesi ülkesine gönderildi.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü, yalnız yaşadığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki apart dairesinde ölü bulundu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin boynundaki Arapça yazılı bir dövme dikkati çekti. Bu dövmeden şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, kaldığı evde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kheyrian, polisteki ifadesinde; Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, barışmak için eve gittiğini ancak bu teklifini geri çevirince çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Kheyrian, gönderildiği Kocabaş D tipi Cezaevi'nde tek başına kaldığı hücresinde  önceki gün cezaevi görevlileri tarafından ölü olarak  bulundu. Kheyrian'ın, yırtarak ip haline getirdiği çarşaf ile tavanda bulunan boruya kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı  olay ile ilgili soruşturma başlattı.

CENAZE İRAN'A GÖNDERİLDİİntihar ettiği belirlenen Kheyrian'ın cesedi dün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kheyrian'ın cenazesi İran Büyükelçiliği'nin de devreye girmesiyle uçakla ülkesine gönderildi.


Son dakika haber | Aleyna'yı öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Kheyrian'ın cenazesi İran'a gönderildi
Son dakika haber | Aleyna'yı öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Kheyrian'ın cenazesi İran'a gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Cemal Hünal Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Aleyna'yı öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Kheyrian'ın cenazesi İran'a gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 17:09:58. #1.15#
title