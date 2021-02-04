Son dakika haber | Aleyna Çakır'da bulunan doku ve sperm, Ümitcan Aygun'a ait çıktı

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de (21) tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

ANKARA'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de (21) tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu.

AYNI KİŞİYE AİT DOKU VE SPERMSoruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Hazırlanan raporda Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.Raporda ayrıca, Esen'in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi. Raporda, ayrıcı yapılan incelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Esen'in, zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı ve ölümün ası sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.ÜMİTCAN UYGUN'A AİT ÇIKTIBunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sema Esen'in otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alınmasına karar verdi. Bu kapsamda yaklaşık 1 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullanırken görüntülerinin sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun'dan, cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alındı. DNA örneği, karşılaştırma yapılması için Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Yapılan incelemede, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'den çıkan sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi. Savcılığa gönderilen raporda Esen'de bulunan sperm ve doku örneklerinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirtildi.AVUKAT YILDIRIM: ARTIK İDDİANAME DÜZENLENMESİNİ BEKLİYORUZÖlen Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin DNA incelemesinde Aleyna Çakır'ın tırnaklarındaki DNA örneği ve spermin, Ümitcan Uygun'dan alınan örneklerle uyumlu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Avukat Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda Aleyna Çakır'ın tırnaklarında doku ve sperm bulunduğunu, sonrasında İstanbul Adli Tıp Kurumu bu iki örneğin aynı erkeğe ait olduğunun tespit ettiğini hatırlatarak, "En son Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden gelen bu raporda, Ümitcan Uygun'dan alınan örnekler karşılaştırıldı. Aleyna'dan çıkan sperm ve tırnak dokularının Ümitcan Uygun'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık bu zamana kadar geç de olsa bütün delilleri topladı. Bundan sonra yapılması gereken iddianamenin hazırlanması, tabii iddianameyi hazırlarken alınan raporlar çok değerli. Artık Ümitcan Uygun'un verdiği ifadelerin gerçeklikle bağdaşmadığını gördük" dedi.

Ümitcan Uygun'un ifadelerinde olay günü Aleyna ile neredeyse hiç görüşmediğini, kendisinin eve dahi girmediğini, cinsel birliktelik yaşamadığını ileri sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, "Ama alınan raporlarla olayın Ümitcan Uygun'un anlattığı gibi olmadığı, aksine artık bir 'cinsel saldırı' ya da 'kasten öldürme' ya da bir 'boğuşma' gibi izlerin olduğu ortaya çıktı. Savcılığın artık 'cinsel saldırı', 'kasten öldürme' gibi dosya kapsamındaki ilgili suçlardan iddianame düzenlemesini bekliyoruz. Şu anda soruşturma aşamasındayız; ama Ümitcan Uygun'un tutuklu dahi olsa az önce saydığım suçlardan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi gerekir. Nitekim ayrı bir suçtan tutuklu olması bu suçlardan tutuklanmayacağı anlamına gelmez. Savcılığın tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmesini bekliyoruz. Aleyna Çakır'ın tırnağından çıkan DNA ve çıkan sperm Ümitcan Uygun'a ait. Savcılığın Ümitcan Uygun hakkında dava açmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı