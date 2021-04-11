Son dakika haber | Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! 'İlişki' iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzzettin Mahallesi Çevlik mevkisinde bir evde ilk belirlemelere göre, sigaradan kaynaklı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Remzi Turgut, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan Turgut, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikensin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haber | Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Ece Erken Hande Erçel Perihan Savaş
Spor Diego Muslera Mesut Özil Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:50:56. #1.14#
title