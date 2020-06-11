Son dakika haber: Alev topuna dönen otomobil, kaldırıma çarparak durabildi Son dakika habere göre Alev topuna dönen otomobil, kaldırıma çarparak durabildi*- Antalya'da otomobilinin motor kısmındaki yangını fark eden sürücü park edip indiği sırada ön tekerler tamamen yanınca, frenleri boşalan araç yokuş aşağı gitmeye başladı.

Alev topuna dönen otomobil, kaldırıma çarparak durabildi

*- Antalya'da otomobilinin motor kısmındaki yangını fark eden sürücü park edip indiği sırada ön tekerler tamamen yanınca, frenleri boşalan araç yokuş aşağı gitmeye başladı.

*- İşte yürekleri ağıza getiren o anların görüntüleriOlay saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi askerlik şubesi önünde meydana geldi. Ali İhsan Güneş (65) otomobiliyle seyir halindeyken aracın alt tarafından duman çıktığını fark etti. Otomobilini yol kenarına park eden Güneş, araçtan çıktı. Ön tekerlerinin alev alması üzerine freni boşalan otomobil, yokuş aşağı karşı şeride doğru hareket etti. Yol kenarına park etmiş otomobillerin sahipleri araçlarını kurtarmak için çaba sarf etti. Yanan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası eski başkanı Yalçın Sayar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sayar, sürücünün son anda araçtan indiğini, otomobilin ön tekerlerinin alev alması üzerine freninin boşaldığını ve aracın kendiliğinden hareket ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA