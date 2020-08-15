Son dakika haber: Alev alev yanan bina kameralara böyle yansıdı Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi. Çatının alev alev yandığı görüntüler kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı çoktan yangında 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri itfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini belirtti. Çıkan yangın mahalle sakinlerinde büyük paniğe yol açtı. Tamamen boşaltılan binada maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA