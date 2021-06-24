Son dakika haber! Alev alan kamyon bomba gibi patladı
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Son dakika haber! Alev alan kamyon bomba gibi patladı

Son dakika haber! Alev alan kamyon bomba gibi patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Denizli'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, küle döndü.

Denizli'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, küle döndü. Alev topuna dönen kamyonda meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çameli- Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cevizli - Araplar rampasında yokuş aşağı seyir halinde olan hafriyat kamyonunun motor kısmı, aniden alev aldı. Sürücü kamyonu durdurup araçtan indikten saniyeler sonra alevler kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen kamyonda ardı ardına meydana gelen patlamalar korku ve paniğe neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Orman İşletme itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan Çameli- Fethiye karayolu ise söndürme çalışmasının ardından açıldı. - DENİZLİ

Son dakika haber! Alev alan kamyon bomba gibi patladı
Son dakika haber! Alev alan kamyon bomba gibi patladı
Son dakika haber! Alev alan kamyon bomba gibi patladı
Son dakika haber! Alev alan kamyon bomba gibi patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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