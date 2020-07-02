Son dakika haber: Albayrak çiftine hakaret paylaşımlarında 1 kişi tutuklandı, 9 kişinin işlemleri sürüyor
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Son dakika haber: Albayrak çiftine hakaret paylaşımlarında 1 kişi tutuklandı, 9 kişinin işlemleri sürüyor

Son dakika güncel haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin yurt genelinde gözaltına alınan 16 hesap yöneticisinden 1'i tutuklanırken, 5'i ifadelerinden sonra, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Son dakika haber: Albayrak çiftine hakaret paylaşımlarında 1 kişi tutuklandı, 9 kişinin işlemleri sürüyor
02.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:40

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin yurt genelinde gözaltına alınan 16 hesap yöneticisinden 1'i tutuklanırken, 5'i ifadelerinden sonra, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. 9 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, sosyal medyada 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın ardından yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmada 35 hesap yöneticisi tespit edildi. Bunlardan 16'sı, yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i, polisteki ifadelerinin ardından, 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı. 9 kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Tespit edilen hesap yöneticilerinden 4'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

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