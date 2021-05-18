Son dakika haber: Albaraka Türk'ün kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 9,12'ye yükseldi

Son dakika gündem haberi: Albaraka Türk'ün, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 9,12'ye çıkarken, bankanın kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı 9,30, menfaat sahipleri bölümü skoru ise 9,22 oldu.

Albaraka Türk'ün, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 9,12'ye çıkarken, bankanın kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanı 9,30, menfaat sahipleri bölümü skoru ise 9,22 oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DRC Rating (Due Diligence & Rating Company) tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlandı.

Pay sahipleri, kamuyu aydınlatma, şeffaflık ve yönetim kurulu olmak üzere belli başlıklara göre yapılan incelemenin ardından Albaraka Türk'ün kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 10 üzerinden 9,12 olarak açıklandı.

Raporda, SPK tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine önemli ölçüde uyum sağlayan Albaraka Türk'ün, uyguladığı kamuyu aydınlatma ve şeffaflık politikası, finansal tablolar, faaliyet raporları ve özel durum açıklamalarının küresel uygulamalar seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.

Ortaklık pay sahiplerinin haklarının kullanımı sağlamak üzere oluşturulmuş mevzuat, ana sözleşme ve iç düzenlemelere yüksek oranda uyduğu belirtilen raporda, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde belirlenmiş politikalara göre yönetilen menfaat sahipleri ile ilişkilerin de yerel standartların üzerinde olduğu vurgulandı.

Bankanın, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanının 9,30 olarak değerlendirildiği raporda, menfaat sahipleri bölümü skoru ise 9,22 seviyesinde gerçekleşti.

Raporda ayrıca, banka üst yönetimi tarafından alınan ve sonuçları çalışanları doğrudan ilgilendiren kararlarda Personel Komitesi tarafından sunulan görüş ve önerilerin dikkate alındığı, yerel standartlar ölçüsünde oluşturulan iş sözleşmeleri ile çalışanların haklarının koruma altına alındığı ifade edildi.

Albaraka Türk'ün sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin, müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla aktif ve proaktif önlemler aldığı ve müşterilerin her türlü konudaki dilek, talep ve önerilerine 7 gün 24 saat prensibine göre çalışan "Sorun Çözelim" platformu ile hizmet verildiği bildirildi.

"Tüm paydaşlarımız için değer katan katılım bankası olmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Faaliyetlerimize kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda devam ediyoruz. Attığımız bu adımların bir yansıması olarak bağımsız derecelendirme kuruluşu DRC Rating tarafından aldığımız notlar yükselmeye devam ediyor. Tüm paydaşlarımız için değer katan katılım bankası olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı ilkeler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye, ülkemiz, insanımız ve sektörümüz için daha fazla değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt