Son dakika haber! Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

12.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:24
Son dakika haber! Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş timi ve JASAT ekiplerince iki otomobil durduruldu.

Otomobillerde 23 hap, 2 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Araçlardaki B.E. (28), S.E. (36) ve B.B. (24) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:24:33. #1.14#
title