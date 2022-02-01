Son dakika haber... ALAŞEHİR'DE PLASTİK KASA FABRİKASINDA YANGIN

ALAŞEHİR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saate söndürülürken, yaklaşık 50 bin kasa yanarak kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Alaşehir - Salihli Karayolu üzerindeki Mehmet Yenen'e (40) ait plastik kasa imalatı yapan fabrikada bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın palet üretimi yapılan bölümünde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede plastik kasa üretimi yapılan bölüme sıçradı. Alevlere ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, bir yandan da durum itfaiye bildirildi. İtfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler makinelerin bulunduğu kısma sıçramadan söndürüldü. Yangında, yaklaşık 50 bin plastik kasanın yanarak kullanılmaz hale geldiği bildirildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da fabrikaya gelerek söndürme çalışmalarını izleyip, bilgi aldı. Kaymakam Uçgun, yangının nedeninin henüz kesin olarak tespit edilemediğini belirtip, Alevler kısa sürede plastik kasalara sıçramış. Can kaybımız yok yok yaklaşık 50 bin kasa yanmış dedi.