Son dakika haber | Alaşehir'de otomobilinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber | Alaşehir'de otomobilinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

22.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:18
Son dakika haber | Alaşehir'de otomobilinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili, Üzümlü Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 19 fişek ele geçirildi.

Sürücü M.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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