Son dakika yerel: Alaplı'da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Alaplı'da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yolda kalan aracın imdadına trafik polisleri koştu. Bu sırada orada Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yolun ortasında bozulan aracı görünce adeta seferber oldu.

Araçta yaşanan sorun nedeniyle çalışmayan aracın trafiği aksatması nedeniyle görev amacıyla bölgede bulunan trafik polisleri aracı yaklaşık 200 metre iterek, trafiğin açılmasını sağladı. Araç sürücüleri trafik polislerine teşekkür ederek, "polis ekiplerimiz bu soğuk günlerde, ilgileri ile sıcak bir yardımseverlik örneği sergilediler, eksik olmasınlar" dediler. Polislerin bu hareketi bir vatandaşın kamerasına saniye saniye kaydedilirken çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.