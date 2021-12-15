Son dakika yerel: Alaplı'da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika yerel: Alaplı'da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Alaplı'da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yolda kalan aracın imdadına trafik polisleri koştu.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Alaplı'da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yolda kalan aracın imdadına trafik polisleri koştu. Bu sırada orada Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yolun ortasında bozulan aracı görünce adeta seferber oldu.

Araçta yaşanan sorun nedeniyle çalışmayan aracın trafiği aksatması nedeniyle görev amacıyla bölgede bulunan trafik polisleri aracı yaklaşık 200 metre iterek, trafiğin açılmasını sağladı. Araç sürücüleri trafik polislerine teşekkür ederek, "polis ekiplerimiz bu soğuk günlerde, ilgileri ile sıcak bir yardımseverlik örneği sergilediler, eksik olmasınlar" dediler. Polislerin bu hareketi bir vatandaşın kamerasına saniye saniye kaydedilirken çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Son dakika yerel: Alaplı'da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı

Son dakika yerel: Alaplı'da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı

Son dakika yerel: Alaplı'da trafik polisi vatandaşı yolda bırakmadı

İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title