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Son dakika haber... Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Antalya'dan Alanya ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Dinek Mahallesi'nde T.Ö.(26) ve Ö.G.B'nin (20) bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.G.B. savcılıkça, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest kalırken, T.Ö'nün yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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