Son dakika haber | Alanya'da ormanlık alanda yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Alanya'da ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Alanya'da ormanlık alanda yangın

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 3 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Alanya ilçesi Akçakıllık mevkiinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve yaklaşık 3 hektarlık ormanlık arazide devam eden yangının söndürülmesi için çalışmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haber | Alanya'da ormanlık alanda yangın

Son dakika haber | Alanya'da ormanlık alanda yangın

Son dakika haber | Alanya'da ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, Yangın, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title