Son dakika haber! Alanya'da mermer atölyesinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde mermer atölyesinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mermer atölyesinde çok sayıda iş malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.A.A. (35) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.A.A'nın adresinde yapılan aramada mermer atölyesinden çalınan çok sayıda spiral makine, mermer kesici ve el aleti ile matkap ele geçirildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yüzü maskeli ve sırt çantalı şüphelinin atölyeye kapıdan girmeye çalışması yer alıyor.