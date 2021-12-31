Son dakika haber... Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haber... Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı ve sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı ve sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son günlerde artan sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin ve yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmek isteyenlerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bir şüphelinin piyasaya gümrük kaçağı ve sahte içki sürdüğü bilgisine ulaşan polis, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 58 şişe içki, 20 boş içki şişesi, kovalarda satışa hazır 25 litre sahte içki, çok sayıda şişe etiketi ve kapaklar ile içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ö. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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