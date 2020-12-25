Son dakika haber | Alanya'da hamile eşinin boğazına bıçak dayayıp darp eden koca tutuklandı
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Son dakika haber | Alanya'da hamile eşinin boğazına bıçak dayayıp darp eden koca tutuklandı

25.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:34
Son dakika haber | Alanya'da hamile eşinin boğazına bıçak dayayıp darp eden koca tutuklandı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aylık hamile olan eşinin boğazına bıçak dayayarak tehdit edip yaraladığı iddia edilen koca polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aylık hamile olan eşinin boğazına bıçak dayayarak tehdit edip yaraladığı iddia edilen koca polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi 112. Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir neden aralarında tartışma çıkan M. Ö., 4 aylık hamile eşi M. A.'nın boğazına bıçak dayayarak tehdit etmeye başladı. Kavga seslerini duyan apartmandaki komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kocayı gözaltına alırken, yaşanan arbedede yaralanan M. A.'yı ise tedavisi için hastaneye götürdü. Boyun kısmında 10 cm'lik çizik ile vücudunun çeşit morluklar olduğu tespit edilen M. A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Suçunu kabul etmeyen koca tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyette getirilen şüpheli M. Ö. ifadesinde sinir krizi geçirmesinden dolay olayı hatırlamadığı belirterek, "Ne yaptığını hatırlamıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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