Son dakika haber! Alanya'da bir kadının iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde bir kadının, iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.