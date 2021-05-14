Son dakika haber | Alanya'da 32 yaşındaki kadın kabloyla asılı halde ölü bulundu
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Son dakika haber | Alanya'da 32 yaşındaki kadın kabloyla asılı halde ölü bulundu

Son dakika haber | Alanya'da 32 yaşındaki kadın kabloyla asılı halde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 yaşındaki kadın, boynundan kapıya kabloyla asılı vaziyette ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 yaşındaki kadın, boynundan kapıya kabloyla asılı vaziyette ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde duran polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi Kökoğlu Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen yakınları İpek A. (32) isimli kadını odanın kapısına boyundan kabloyla asılı vaziyette buldu. Bunun üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları kontrollerde İpek A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine durulan kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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