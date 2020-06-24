Son dakika haber: Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Emre, Ankara'ya atandı Son dakika güncel haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Yaklaşık 3 yıl önce Alanya'da göreve başlayarak başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin tayin edildi. - ANTALYA Kaynak: İHA