Son dakika haber... Alanya Belediyesi kaçak büroyu yıktı
Gelen son dakika haberine göre Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Mahmutlar Mahallesi'nde tespit edilen kaçak büro, gerekli işlemlerin ardından yıkıldı.
20.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:35
Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Mahmutlar Mahallesi'nde tespit edilen kaçak büro, gerekli işlemlerin ardından yıkıldı.
Çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde kaçak yapılaşma tespit etti. Barbaros Caddesi'nde yer alan kaçak büro, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli kolluk kuvvetleri nezaretinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. - ANTALYA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA