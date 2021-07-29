Son dakika haber: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Vali Süleyman Elban
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Son dakika haber: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Vali Süleyman Elban

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Öte yandan, Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.

Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

Son dakika haber: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Vali Süleyman Elban
Son dakika haber: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Vali Süleyman Elban
Son dakika haber: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Vali Süleyman Elban
Son dakika haber: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Vali Süleyman Elban
Son dakika haber: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Vali Süleyman Elban

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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