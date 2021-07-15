Son dakika haber! Aladağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Darılık Mahallesi Kızılyüksek mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti.
Yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın