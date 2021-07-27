Son dakika haber | Alaçatı'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 12 gözaltı

Son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünde meydana gelen ve müşterilerden Baran Parlak'ın (23) hayatını kaybettiği, bir çalışanın da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünde meydana gelen ve müşterilerden Baran Parlak'ın (23) hayatını kaybettiği, bir çalışanın da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 00.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana gelen olayda, iddiaya göre gece kulübüne alınmayan bir grup taşkınlık çıkardı. Gece kulübü personeliyle yaşanan arbedenin ardından, grup bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobil ile gece kulübünün önüne gelen şüpheliler, tabancayla rastgele 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Gece kulübüne müşteri olarak gelenlerden Baran Parlak'ın, içeri kaçtığı sırada sağ arka kaburgasına mermi isabet ederken, mutfak çalışanı A.B. ise başına isabet eden mermi kovanı ile yaralandı.

Parlak'ı kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Parlak ve A.B., Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Parlak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tedavisi süren A.B.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

12 gözaltı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı