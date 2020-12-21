Son dakika haber... Akyaka'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
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Son dakika haber... Akyaka'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

21.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:42
Son dakika haber... Akyaka'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

Son dakika haberler... Akyaka'da jandarma ekipleri bomba arama köpeğinin de katımlıyla 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Akyaka'da jandarma ekipleri bomba arama köpeğinin de katımlıyla 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 5 ayrı eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bomba arama köpek unsurlarının katılımıyla yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü ve silahlara ait 35 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Muhafaza altına alınan ruhsatsız tabancalara ve av tüfekleri kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderilirken, olayla ilgili olarak şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - KARS

Son dakika haber... Akyaka'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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