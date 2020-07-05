Son dakika haber! Akülü motosikleti ölümüne neden oldu
Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşlı bir vatandaş akülü motosikletiyle ağaca çarparak hayatını kaybetti.
05.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:54
Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşlı bir vatandaş akülü motosikletiyle ağaca çarparak hayatını kaybetti.
Manyas'ın Şevketiye Mahallesinde 85 yaşındaki İsa Avcı üç tekerlekli akülü motosikletiyle mahalle meydanında bulunan kahvehaneye gitmek için evinden çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan ağaca çarptı. İsa Avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BALIKESİR
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA