Son dakika haber: Akü hırsızları jandarmadan kaçamadı
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Son dakika haber: Akü hırsızları jandarmadan kaçamadı

17.03.2021 21:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:00

Gelen son dakika haberine göre Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı İğdelikışla köyünde santralde bulunan aküleri çalan şüpheli 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı İğdelikışla köyünde santralde bulunan aküleri çalan şüpheli 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesine bağlı İğdelikışla köyünde santralde bulunan akülerin kimliği belirsiz kişililer tarafından çalındığı yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında akü hırsızlığını yaptığı tespit edilen F.E., E.T., I.A. ve M.U.U. çalmış oldukları aküler ile birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T., I.A. ve M.U.U. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken F.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Son dakika haber: Akü hırsızları jandarmadan kaçamadı
Son dakika haber: Akü hırsızları jandarmadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞERİF TAŞAR

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