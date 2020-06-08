Son dakika haber | AKTOB'tan "iç pazarı hareketlendirelim" çağrısı
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Son dakika haber | AKTOB'tan "iç pazarı hareketlendirelim" çağrısı

Son dakika haberlerine göre Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde iç pazarın önemine değinerek, sektörün özellikle bu alanda tanıtım, pazarlama çalışmalarına ağırlık vermesi çağrısında bulundu.

Son dakika haber | AKTOB'tan
08.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:31

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde iç pazarın önemine değinerek, sektörün özellikle bu alanda tanıtım, pazarlama çalışmalarına ağırlık vermesi çağrısında bulundu.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya tarihi bir süreçten geçerken, turizm sektörünün de mevcut koşullar içerisinde yeni yapılanmalarla kapılarını misafirlerine açmaya hazırlandığını belirtti.

Bugüne kadar pek çok sorunla mücadelede Türkiye turizminin sözcüklerle anlatılması zor işler başardığının altını çizen Yağcı, 2019'u örnek göstererek, önemli rekorlara imza atıldığını ifade etti.

2020'ye de büyük beklentilerle başladıklarını ancak bugüne kadar eşi benzeri olmayan küresel salgının başta turizm sektörü olmak üzere tüm dünyayı ekonomik ve sosyal anlamda etkisi altına aldığını aktaran Yağcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, kadim medeniyetlere yurt olmuş insanıyla kültürüyle gelenekleri ile eşsiz bir coğrafya. Bu denli güçlü bir turizm altyapısı olan Türkiye turizmi, her krizin ardından çok hızlı çözüme odaklı çalışmalarla yeniden yapılandı. Bu krizde de Kültür ve Turizm Bakanlığımız, çatı örgütümüz TÜROFED ve tüm ilintili dinamiklerle ilk günden itibaren işbirlikleri geliştirerek sektörümüzün kayıplarını azaltmaya çalıştık."

Yağcı, yeni uygulamalar kapsamında misafirleri "sağlıklı turizm" konsepti ile ağırlamaya başlayacaklarını bildirdi.

Turizmde yerli misafirlerin önemine değinen Yağcı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türk misafirlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da çok önem verdiğimiz konuklarımız olacak. İç pazara çalışan acente ve tur operatörleri ile yaptığımız bilgi alışverişinde hepimizin vardığı ana fikir, 'iç pazarı gelişmemiş bir ülkenin turizmi sürdürülebilir kılması mümkün olmamaktadır.' Bu önemli konuyu, dünyadan ve Türkiye'den alınan verilerle yeniden gündeme getirerek, mevcut konjonktür içerisinde tüm sektörümüzün özellikle iç pazarı hareketlendirecek tanıtım, pazarlama çalışmalarına ışık tutacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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