Son dakika haber | Aksu'da ruhsatsız silah ele geçirildi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı yol kontrol noktasında, şüphe üzerine F.G. idaresindeki otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 13 fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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