Aksoy: ABD ve Rusya'nın Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz
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Aksoy: ABD ve Rusya'nın Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz

03.02.2021 19:04 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:19
Aksoy: ABD ve Rusya'nın Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Aksoy: ABD ve Rusya'nın Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruzDIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ve Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması (Yeni START) Antlaşması'nı 5 yıl uzatma kararının, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Aksoy: ABD ve Rusya'nın Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ve Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması (Yeni START) Antlaşması'nı 5 yıl uzatma kararının, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ve Rusya Federasyonu'nun (RF) Yeni START Antlaşması'nı 5 yıl süreyle uzatma kararı hakkında yazılı değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin kararı memnuniyetle karşıladığını bildiren Aksoy, "ABD ve RF'nin, 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. ABD ve RF'nin nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibariyle küresel öneme sahiptir. Atılan bu önemli adımın silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Tarhan

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