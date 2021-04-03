Son dakika haber... Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)
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Son dakika haber... Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)

Son dakika gelişmesine göre AKŞENER: ESNAFIN YÜZDE 60'I SİFTAH YAPAMIYORİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksekova'daki incelemelerinin ardından Hakkari'ye geçti.

AKŞENER: ESNAFIN YÜZDE 60'I SİFTAH YAPAMIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksekova'daki incelemelerinin ardından Hakkari'ye geçti. Burada da esnaf ziyareti yapan Akşener, gezdiği esnafların yüzde 60'nın siftah yapmadığını belirterek, "Bugün Hakkari ve Yüksekova ilçemizi ziyaret ettim. Gezdiğimiz esnaflarımızın yüzde 60'ı siftah yapmadığını, siftah yapanların da 50 lira 60 lira civarında siftahlar yaptığını hep birlikte gördük. Korucularımızın maaşları ile ilgili müthiş bir şikayet ile karşı karşıya kaldık. Onları kamuoyuna ve iktidar partilerine ulaştıracağız. İnanılmaz derece öğrencilerimizin tablet ihtiyacı var. EBA'ya giremiyorlar bunun anlamı şu eğer bu böyle sürdüğü takdirde bu çocuklanın lise sınavlarında, üniversite sınavlarında başarılı olmaları mümkün değil. Bir nesli kaybetmiş oluruz" dedi. 

Hakkari'de gençlerin işsiz olduğuna da dikkat çeken Akşener, "Burada çok fazla işsiz genç var. Buna dikkat çekeceğiz. Dedikodu sisteminin dışına çıkıp Hakkarililerin, Hakkarili gencinin, kadınının, esnafının, korucunun buna Yüksekova da dahildir, emeklinin işsizin, çiftçinin hayvancının derdinin ne olduğunu kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Son dakika haber... Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)
Son dakika haber... Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)
Son dakika haber... Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)
Son dakika haber... Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)
Son dakika haber... Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)
Son dakika haber... Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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