Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi
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Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi

05.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:07
Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi

Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16 Nisan 2017'deki referandum sürecinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında Ankara Adliyesi'nde talimatla ifade verdi.

Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16 Nisan 2017'deki referandum sürecinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında Ankara Adliyesi'nde talimatla ifade verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında, 2017 referandumu sürecinde YSK'ya yönelik sözleri nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda düzenlenen iddianame ile Akşener hakkında Antalya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' suçundan dava açıldı. Akşener, dava kapsamında Ankara 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi. Akşener, talimat duruşmasına avukatları ile birlikte katıldı.

Akşener yaklaşık 20 dakika süren duruşmanın ardından çıkışta, açıklama yaptı. Akşener, 2017'de mühürsüz oyların kabulüne ilişkin YSK üyelerine yaptığı eleştiri nedeniyle Antalya'da resen bir soruşturma açıldığını ve kendisinin haberi olmadığını, bu kapsamda açılan davada ifade verdiğini söyledi. İstanbul'daki seçimle ilgili raftan indirilen bir davasının daha bulunduğunu belirten Akşener, "Bu kadar uzun süreden sonra bu hızın sebebini merak ediyorum. Geçen haftaki grup konuşmasında hanım kızın çıkışından sonra bu hızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversite'nde yaşanan gelişmeler ve siyasilerin bu konudaki açıklamalarını değerlendiren Akşener, "Bu kişilerin torunları yaşında gençler bunlar. Üniversite dışından atanmış birisi. AK Parti'den aday adayı olmuş; ama milletvekili yapılmamış, bakan yapılmamış ama Boğaziçi'ne rektör yapılmış. Bu ülkeyi yönetenlerin her biri bir ergen haline dönmüş olduğuna göre gençler akıllı, dikkatli ve güvenli olmak sizin göreviniz oldu. Provokasyonlara dikkatli olmak sizin göreviniz oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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