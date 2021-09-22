Son dakika haber: AKŞENER'DEN YARDIM İSTEDİ, BAKAN YARDIMCISI FETÖ'CÜ DEDİ - Haberler
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Son dakika haber: AKŞENER'DEN YARDIM İSTEDİ, BAKAN YARDIMCISI FETÖ'CÜ DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Çatalca'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne söyleyen kişi yardım istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Çatalca'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne söyleyen kişi yardım istedi.

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini öne süren kişi, Akşener'den KHK'lıların sorunlarını dile getirmesini talep etti.

Akşener'le bir süre konuşan bu kişinin, FETÖ'nün haber leşme aracı Bylock'u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haber leşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı, bir FETÖ'cüdür" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: AKŞENER'DEN YARDIM İSTEDİ, BAKAN YARDIMCISI FETÖ'CÜ DEDİ

Son dakika haber: AKŞENER'DEN YARDIM İSTEDİ, BAKAN YARDIMCISI FETÖ'CÜ DEDİ

Son dakika haber: AKŞENER'DEN YARDIM İSTEDİ, BAKAN YARDIMCISI FETÖ'CÜ DEDİ

Son dakika haber: AKŞENER'DEN YARDIM İSTEDİ, BAKAN YARDIMCISI FETÖ'CÜ DEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı 'FETÖ'cü ' dedi

Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı "FETÖ'cü " dedi
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Haber: Son dakika haber: AKŞENER'DEN YARDIM İSTEDİ, BAKAN YARDIMCISI FETÖ'CÜ DEDİ - Haberler
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