Son dakika haberi... Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi (2)
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Son dakika haberi... Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi (2)

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi.

Orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kepezbeleni Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yangın, komşu yerleşim bölgelerini de tehdit etti.

Yangın nedeniyle Kepezbeleni'ne yakın olan Kepez Mahallesi de boşaltıldı, mahalledeki hayvanlar bölgeden alındı.

Kepez ve Kepezbeleni mahallelerindeki vatandaşlar, Akseki Şahinler Çok Programlı Lisesi pansiyonuna yerleştirildi.

Havadan çekilen görüntülerde, yangının geniş bir alana yayıldığı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi yer alıyor.

Son dakika haberi... Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi (2)
Son dakika haberi... Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi (2)
Son dakika haberi... Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi (2)
Son dakika haberi... Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi (2)
Son dakika haberi... Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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