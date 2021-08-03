Son dakika haber! Akseki'de yangında zarar gören evlerin enkazını kaldırma çalışmalarına askerler de katılıyor
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Son dakika haber! Akseki'de yangında zarar gören evlerin enkazını kaldırma çalışmalarına askerler de katılıyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangında hasar gören evlerin enkazı kaldırılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangında hasar gören evlerin enkazı kaldırılıyor.

Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan yangında çok sayıda ev zarar gördü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, yanan evlerdeki kullanılabilecek durumdaki eşyaların çıkarılmasına yardım ediyor.

Evler tamamen boşaltıldıktan sonra iş makineleriyle yıkılıyor.

Evi yanan Merve Yılmaz, mahallelerinin yandığını, eşyalarının kalmadığını belirterek, "Hatıralarımız, bütün hayallerimiz her şey bitti. Diyebilecek hiçbir şeyimiz yok." ifadesini kullandı.

Jandarma ekipleri, evi yanan vatandaşları teselli etmeye çalıştı.

Son dakika haber! Akseki'de yangında zarar gören evlerin enkazını kaldırma çalışmalarına askerler de katılıyor
Son dakika haber! Akseki'de yangında zarar gören evlerin enkazını kaldırma çalışmalarına askerler de katılıyor
Son dakika haber! Akseki'de yangında zarar gören evlerin enkazını kaldırma çalışmalarına askerler de katılıyor
Son dakika haber! Akseki'de yangında zarar gören evlerin enkazını kaldırma çalışmalarına askerler de katılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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