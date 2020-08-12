Son dakika haber! Akşehir kaçak içki operasyonu
Son dakika haberine göre Akşehir'de kaçak içki satışı yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında 8 şişe bandrolsüz kaçak viski ele geçirildi.
12.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:03
Akşehir'de kaçak içki satışı yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında 8 şişe bandrolsüz kaçak viski ele geçirildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında K.U'nun Kızılca Mahallesi'nde bulunan ikametinde kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti.
Arama kararı alınarak eve düzenlenen baskında, 8 şişe bandrolsüz kaçak viski ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA